МЧС: Самовольная установка электрозарядных устройств на подземных парковках повышает риск пожара

Самовольная установка электрозарядных устройств, особенно на подземных парковках многоквартирных жилых домов, повышает риск возгорания.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) к населению по вопросам безопасной эксплуатации электрозарядных устройств.

В МЧС отметили, что несоблюдение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации таких устройств может привести к перегреву оборудования, коротким замыканиям и пожарам.

В частности, опасность повышают использование кабелей и оборудования, не рассчитанных на соответствующие электрические нагрузки, неправильная прокладка кабелей, отсутствие необходимых мер пожарной безопасности, а также установка устройств без учета технических требований.

Кроме того, риск возгорания создают отсутствие регулярного контроля технического состояния оборудования, использование поврежденных кабелей и устройств, несвоевременное устранение неисправностей и неконтролируемый процесс зарядки.

МЧС призвало лиц, устанавливающих и эксплуатирующих электрозарядные устройства, а также владельцев электромобилей соблюдать требования безопасности.