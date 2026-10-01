Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    МЧС: Самовольная установка электрозарядных устройств на подземных парковках повышает риск пожара

    Происшествия
    • 01 октября, 2026
    • 10:29
    МЧС: Самовольная установка электрозарядных устройств на подземных парковках повышает риск пожара

    Самовольная установка электрозарядных устройств, особенно на подземных парковках многоквартирных жилых домов, повышает риск возгорания.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) к населению по вопросам безопасной эксплуатации электрозарядных устройств.

    В МЧС отметили, что несоблюдение требований пожарной безопасности при установке и эксплуатации таких устройств может привести к перегреву оборудования, коротким замыканиям и пожарам.

    В частности, опасность повышают использование кабелей и оборудования, не рассчитанных на соответствующие электрические нагрузки, неправильная прокладка кабелей, отсутствие необходимых мер пожарной безопасности, а также установка устройств без учета технических требований.

    Кроме того, риск возгорания создают отсутствие регулярного контроля технического состояния оборудования, использование поврежденных кабелей и устройств, несвоевременное устранение неисправностей и неконтролируемый процесс зарядки.

    МЧС призвало лиц, устанавливающих и эксплуатирующих электрозарядные устройства, а также владельцев электромобилей соблюдать требования безопасности.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Электрозарядные устройства
    FHN: Yeraltı avtodayanacaqlarda elektrik doldurma qurğularının kortəbii quraşdırılması yanğın riskini artırır
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    10:56

    Чешская компания совместно с азербайджанским партнером будет производить самоходные гаубицы

    Армия
    10:54

    Сербия заинтересована в расширении оборонного сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    10:51

    В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"

    Индивидуальные
    10:47

    Глава СВМДА: Построение механизма межправительственной коммуникации — главный приоритет

    Внешняя политика
    10:45

    Ильхам Алиев: Достоверность информации должна стать показателем качества информационной среды

    Медиа
    10:44

    Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет особое внимание развитию сферы медиа и коммуникаций в рамках СВМДА

    Медиа
    10:41

    Ильхам Алиев направил обращение участникам Медиафорума СВМДА - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    10:38

    В Армении задержан мужчина за попытку ввоза наркотиков весом свыше 14 кг

    В регионе
    10:35

    Микаил Джаббаров назвал сроки запуска оптоволоконной линии между Азербайджаном и Казахстаном

    ИКТ
    Лента новостей