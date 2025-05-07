МЧС провел мероприятие по случаю 102-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятие на тему "Пропаганда философии управления и преемственности общенационального лидера", посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятие на тему "Пропаганда философии управления и преемственности общенационального лидера", посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в МЧС.

В мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Министерства науки и образования академик Вагиф Аббасов, руководство МЧС, Академии МЧС, профессорско-преподавательский состав и курсанты.

Участники мероприятия посмотрели фильм, посвященный жизни и деятельности великого лидера.