МЧС провел мероприятие по случаю 102-й годовщины со дня рождения Гейдара Алиева

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело мероприятие на тему "Пропаганда философии управления и преемственности общенационального лидера", посвященное 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщили Report в МЧС.
В мероприятии приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, генеральный директор Института нефтехимических процессов имени академика Юсифа Мамедалиева Министерства науки и образования академик Вагиф Аббасов, руководство МЧС, Академии МЧС, профессорско-преподавательский состав и курсанты.
Участники мероприятия посмотрели фильм, посвященный жизни и деятельности великого лидера.