МЧС прокомментировал нехватку воды во время тушения пожара в Лянкяране - ВИДЕО

Лянкяран. 13 декабря. REPORT.AZ/ В соцсетях распространились кадры тушения пожара в частном жилом доме в селе Болади Лянкяранского района, который произошел на прошлой неделе. В распространенной информации утверждается, что в пожарных машинах, приехавших на место происшествия, не было воды.

Владелец дома Вугар Насиров рассказал подробности случившегося корреспонденту южного бюро Report. По его словам, на место происшествия приехали 3 пожарные машины. Однако он утверждает, что они приехали очень поздно: "Пламя так сильно распространилось, что не было возможности предотвратить его. Машины, приехавшие без воды, пытались качать воду из ближайшего канала. Затем приехала третья пожарная машина из Масаллы. В ней была вода, однако было слишком поздно. Дом полностью сгорел".

Как сообщили Report в Государственной противопожарной части Лянкяранского района министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар был сильным, поэтому не хватило воды: "Нехватка воды во время тушения пожара 8 декабря в доме Насирова Вугара Рафаиль оглу на территории села Болади Лянкяранского района была связана с тем, что пожар был сильный".