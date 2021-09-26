МЧС опровергло сообщение о пожаре во Дворце Гейдара Алиева в Баку

Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергло информацию о пожаре, якобы произошедшем в окрестностях Дворца Гейдара Алиева.

Министерство по чрезвычайным ситуациям опровергло информацию о пожаре, якобы произошедшем в окрестностях Дворца Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в Управлении противопожарной безопасности Насиминского района Баку.

"Пожара или возгорания в здании не было. Наблюдалось кратковременное задымление в соседнем с дворцом здании, оно было оперативно ликвидировано", - говорится в информации.

Ранее ряд армянских СМИ распространил дезинформацию о том, что в Баку якобы произошел пожар во Дворце Гейдара Алиева.