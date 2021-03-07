МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с непогодой

Сильный ветер, который дует сегодня с утра на территории страны, и в частности, на Абшеронском полуострове, вызвал ряд нежелательных последствий.

Сильный ветер, который дует сегодня с утра на территории страны, и в частности, на Абшеронском полуострове, вызвал ряд нежелательных последствий.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на основании информации, поступившей на горячую линию "112" МЧС об угрозе, возникшей для жизни и здоровья населения из-за ветра в разных частях города Баку, аварийно-спасательные подразделения министерства приняли необходимые меры. На основании поступивших звонков спасатели Службы спасения особого риска МЧС удалили свисавшие с крыш пятиэтажных зданий на улице Алескера Алекберова в Ясамальском районе и на улице Гасаноглу в Наримановском районе столицы куски железных конструкций, а также устранили опасную ситуацию на объекте на 3-й Промысловой улице в Бинагадинском районе.

Обращаясь к населению, МЧС еще раз рекомендует не выходить на улицу без особой необходимости при сильном ветре.