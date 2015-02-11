​Материалы уголовного дела руководителя одной из кредитных компаний направлены в суд

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Завершилось следствие уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в связи с незаконными действиями должностных лиц ООО "Кредитный союз Астара" (“Astara Kredit İttifaqı”).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате следствия выяснилось, что будучи председателем правления ООО "Кредитный союз Астара", Осман Назаров, воспользовавшись своим служебным положением, на основе ипотечных договоров закладывал в различные кредитные организации и банки имущество граждан, тем самым нанеся им ущерб, связанный с правом на собственность. Таким же способом он, оформив недвижимость отдельных граждан в ипотеку, взял кредит под низкие проценты в размере 160 160 манатов в ООО "Агентство исполнительного кредита". 76 700 манатов из этой суммы, умышленно занеся ложную информацию в официальные документы, он присвоил себе, также он уклонился от выплаты налогов в размере 4 600 манатов. Кроме того, он обвиняется в присвоении 17 000 из 39 400 манатов, которые были взяты на имя отдельных граждан в различное время в Лянкяранском филиале инвестиционного банка Nikoil, он оформил ипотечный кредит на дом жителя Астары в названном инвестиционно-коммерческом банке в размере 15 000 манатов и присвоил эти деньги, нанеся тем самым ущерб гражданину. Подобными действиями О.Назаров дал основание для подозрения его в совершении вышеназванных противоправных действий и возбуждении против него уголовного дела по статьям 178.2.4 (мошенничество, совершенное группой лиц в сговоре повторно и в значительном объеме), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупных размерах), 213.1 (уклонение от налогов), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Во время следствия обеспечена выплата части нанесенного морального ущерба.

Следствие по уголовному дело завершено и материалы следствия для рассмотрения направлены в суд по тяжким преступлениям Лянкярана.