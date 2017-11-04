"Марсель" отстранил от команды футболиста Эвра, ударившего болельщика

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Французский "Марсель" отстранил от команды защитника Патриса Эвра, который на предматчевой разминке ударил ногой болельщика.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Инцидент произошел перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы с "Виторией Гимарайнш", который прошел в четверг в Португалии и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Во время предматчевой разминки в адрес Эвра звучали оскорбления от болельщиков "Марселя". Спустя 30 минут они спустились со своих мест к рекламным щитам у футбольного поля и вступили в словесную перепалку с Эвра и другими футболистами французского клуба, в ходе конфликта защитник ударил одного из болельщиков ногой в голову. В результате 36-летний футболист был удален главным арбитром матча Томашем Богнаром еще до начала встречи.

"Президент "Марселя" Жак-Анри Эйро встретился сегодня с Патрисом Эвра, чтобы сообщить ему о немедленном отстранении, также обсуждалось возможное дисциплинарное взыскание", - говорится в заявлении клуба.

Эвра отстранен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минимум на один матч. Срок дисквалификации может быть увеличен после подробного рассмотрения дела дисциплинарным комитетом УЕФА, которое пройдет 10 ноября.

Француз является пятикратным чемпионом Англии и обладателем трофея Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед".