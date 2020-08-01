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Маклеры захватили территорию месторождения и напали на охранников

Маклеры захватили территорию месторождения и напали на охранников Воспользовавшись нерабочим днем по случаю праздника Гурбан, группа людей захватила земли, принадлежащие нефтяной промышленности, и попыталась провести незаконные строительные работы
Происшествия
1 августа 2020 г. 20:20
Маклеры захватили территорию месторождения и напали на охранников

Воспользовавшись нерабочим днем по случаю праздника Гурбан, группа людей захватила земли, принадлежащие нефтяной промышленности, и попыталась провести незаконные строительные работы.

Как передает Report, такие факты часто встречаются в жилом массиве 20-ый участок в поселке Байыл.

31 июля на расстоянии примерно 40 метров от рабочей нефтяной скважины № 3 366 на месторождении №3 нефтегазодобывающего управления (ОГПД) "Бибиэйбатнефть" охранники обнаружили маклеров Арифа и Руслана Зейналовых, готовящихся к проведению строительных работ. Охранники предупредили маклеров, что частные строительные работы на расстоянии менее 300 метров от нефтяной скважины запрещены законом. Однако А.Зейналов и Р.Зейналов проигнорировали предупреждения и сегодня (01.08.2020) продолжили строительные работы.

Пока охранники пытались помешать строительству, Ариф и Руслан оскорбляли их, употребляя матерные слова. Люди, собравшиеся вокруг маклеров, напали на сотрудников Etalon Security LLC, исполнявших свои служебные обязанности. В результате конфликта охраннику Матину Мамедову нанесли травмы и порвали униформу. Замначальника команды охраны Азер Османов же получил серьезные телесные повреждения, ему вызвали скорую помощь. О произошедшем сообщили в 8-ое отделение полиции Управления полиции Сабаильского района, будет проведена экспертиза.

Расследование показало, что за группировкой, стоящей за захватом земель месторождения жилом массиве 20-ый участок, стоит некий Ровшан Ширалиев который представляется учредителем газеты Sizin media и под видом журналисткой деятельности занимается маклерством. Пресса широко освещала его незаконную деятельность. (https://qaynarinfo.az/az/jurnalist-makler-teriqet-lideri-meden-erazilerini-zebt-eden-rvsen-sireliyev-kimdir-foto).

Ариф и Руслан Зейналовы также являются членами группировки Ровшана Ширалиева. Р.Зейналов умеет удостоверение сотрудника газеты Sizin media.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMədən ərazisini zəbt edən maklerlər mühafizəçilərə hücum etdi

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