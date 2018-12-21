На завод по производству фундука азербайджанской компании в Грузии совершено вооруженное нападение

Тбилиси. 20 декабря. REPORT.AZ/ На фабрику по производству орехов в Грузии городе Зугдиди, принадлежащей азербайджанской компании "Tural Group", совершено вооруженное нападение.

Как сообщает грузинское бюро Report, около 22:00 три человека в масках ворвались в здание фабрики и украли оттуда 50 тысяч лари.

Менеджер фирмы Мая Микава сообщила, что грабители избили сотрудника фабрики.

МВД Грузии подтвердило факт ограбления фабрики по производству орехов. По факту начато следствие.

Отметим, что принадлежащая "Tural Group" фабрика является самым крупным учреждением в Зугдиди. Компания была зарегистрирована в 2016 году.