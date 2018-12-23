Митинги "желтых жилетов" охватили Сербию

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В центре Белграда прошло антиправительственное шествие "желтых жилетов".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, оно объединило пять тысяч участников, многие из которых надели жёлтые жилеты. Они колонной прошли по улицам города.

Манифестанты обвинили правительство в создании атмосферы насилия после нападения на оппозиционера Борко Стефановича. Три недели назад его избили в городе Крушевац.

Кроме того, участники протестов потребовали найти и наказать виновных в убийстве политика Оливера Йовановича год назад.

Протестующие заявили, что самую масштабную акцию устроят 16 января — в день годовщины преступления.

Митинги "жёлтых жилетов" охватили Францию в середине ноября. Манифестанты потребовали отмены повышения цен на топливо и отставки президента Эмманюэля Макрона. В ходе очередной демонстрации задержано 220 человек.