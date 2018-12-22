В Париже задержали 30 человек в рамках акции желтых жилетов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек задержали в Париже в субботу, 22 декабря, в рамках акции протеста «желтых жилетов». Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

При этом троих активистов поместили под стражу. По данным канала, в субботней манифестации в столице приняли участие около 800 человек. Большая часть протестующих находится около собора Сакре-Кер в одном из самых туристических районов города — Монмартре.

Полиция ожидала, что наиболее многочисленной будет акция в Версале. Однако призыв собраться в этом городе, как выяснилось, был лишь отвлекающим маневром.

22 декабря во Франции началась шестая протестная акция «желтых жилетов». Безопасность в этот день обеспечивают 4 тыс. стражей порядка, 1225 из них работают в Париже.