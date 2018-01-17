Кямран Алиев: В связи со строительными компаниями в суды направлено 11 уголовных дел, банками 22

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре направило в суды уголовные дела по 35 должностным лицам".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам работ, проделанных в 2017 году, с участием представителей СМИ и НПО заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что в суды было направлено 11 уголовных дел, связанных со строительством, 5 дел – исполнительной властью, несколько дел по муниципалитетам: "По банкам в суды направлено 22 дела".