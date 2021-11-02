О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кямран Алиев: Сотрудники прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий

Кямран Алиев: Сотрудники прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий "Сотрудники органов прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий".
Происшествия
2 ноября 2021 г. 18:27
Кямран Алиев: Сотрудники прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий

"Сотрудники органов прокуратуры провели осмотр всех освобожденных территорий".

Как сообщает Report, об этом в интервью Real TV заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"С использованием технических средств, при непосредственном участии сотрудников прокуратуры были осмотрены и задокументированы факты разрушения жилых домов, исторических памятников, а также экологические преступления. Проводились фото- и видеосъемки, которые лягут в основу обвинений, выдвинутых азербайджанской стороной против Армении и военно-политического руководства Армении, конкретных должностных лиц. На мой взгляд, эти кадры имеют также важное историческое значение. Будущие поколения должны знать обо всех совершенных Арменией преступлениях", - подчеркнул генпрокурор.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani prosecutor’s office documents Armenia’s destructions on regained lands
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: “Azad edilən ərazilərin hər yerinə prokurorluq əməkdaşları baxış keçirib”

Другие новости из категории

Генпрокурор рассказал об обнаруженных на освобожденных территориях наркоплантациях
Генпрокурор рассказал об обнаруженных на освобожденных территориях наркоплантациях
2 ноября 2021 г. 15:46
Кямран Алиев: За преступления против малолетних применяются самые суровые меры наказания
Кямран Алиев: За преступления против малолетних применяются самые суровые меры наказания
2 ноября 2021 г. 15:32
Генпрокурор: У нас достаточно доказательств совершенных Арменией преступлений
Генпрокурор: У нас достаточно доказательств совершенных Арменией преступлений
2 ноября 2021 г. 15:21
ГДП предупредила о штрафах за непропуск пожарных машин
ГДП предупредила о штрафах за непропуск пожарных машин
2 ноября 2021 г. 12:11
Дорожная полиция ужесточит меры за выброс мусора из окон автомобилей
Дорожная полиция ужесточит меры за выброс мусора из окон автомобилей
2 ноября 2021 г. 10:51
Жительница Абшерона отравилась угарным газом
Жительница Абшерона отравилась угарным газом
2 ноября 2021 г. 05:19
В Сальяне совершен наезд на 26-летнего пешехода
В Сальяне совершен наезд на 26-летнего пешехода
1 ноября 2021 г. 23:02
В Баку обнаружен труп 82-летнего мужчины
В Баку обнаружен труп 82-летнего мужчины
1 ноября 2021 г. 22:13
Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в Имишли
Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки в Имишли
1 ноября 2021 г. 15:42
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
В Баку обвиняемая в мошенничестве заявила о передаче денег экс-ректору БСУ
1 ноября 2021 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi