Кямран Алиев: Обеспечено раскрытие восьми уголовных дел, оставшихся с предыдущих лет

В следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана из сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы государственной безопасности была создана специальная следственная группа, в результате совместной деятельности которой, раскрыто восемь угол

В следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана из сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы государственной безопасности была создана специальная следственная группа, в результате совместной деятельности которой, раскрыто восемь уголовных дел, зарегистрированных в 2000-2021 годах и остававшихся незавершенными.

Как передает Report, об этом заявил генпрокурор Кямран Алиев на расширенном коллегиальном заседании, проходящем в Генпрокуратуре.

По его словам, деятельность в этом направлении продолжается.