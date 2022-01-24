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Кямран Алиев: Обеспечено раскрытие восьми уголовных дел, оставшихся с предыдущих лет

Кямран Алиев: Обеспечено раскрытие восьми уголовных дел, оставшихся с предыдущих лет В следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана из сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы государственной безопасности была создана специальная следственная группа, в результате совместной деятельности которой, раскрыто восемь угол
Происшествия
24 января 2022 г. 11:29
Кямран Алиев: Обеспечено раскрытие восьми уголовных дел, оставшихся с предыдущих лет
Кямран Алиев
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В следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана из сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел и Службы государственной безопасности была создана специальная следственная группа, в результате совместной деятельности которой, раскрыто восемь уголовных дел, зарегистрированных в 2000-2021 годах и остававшихся незавершенными.

Как передает Report, об этом заявил генпрокурор Кямран Алиев на расширенном коллегиальном заседании, проходящем в Генпрокуратуре.

По его словам, деятельность в этом направлении продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: "Bağlı qalan 8 cinayət işinin açılması təmin edilib"

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