Кямран Алиев: Надо пересмотреть деятельность органов прокуратуры освобожденных районов

На нас ложатся важные обязанности по обеспечению безопасности на освобожденных территориях

"На нас ложатся важные обязанности по обеспечению безопасности на освобожденных территориях".

Как передает Report, об этом Генпрокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев заявил в интервью телеканалу Real.

К.Алиев отметил, что прокуратура и военная прокуратура должны сказать свое слово в связи с этим:

"То есть они должны активно участвовать в восстановлении и обеспечении безопасности. Думаю, что у прокуратуры есть потенциал для активного участия в работах по созиданию на освобожденных территориях. Мы воспользуемся этими возможностями".

"Как вам известно, органы прокуратуры освобожденных районов располагались на различных территориях. Теперь мы должны пересмотреть деятельность этих прокуратур и работать над дальнейшим укреплением их функциональности".