Конституционный суд Азербайджана аннулировал решение Верховного суда

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики под председательством Фархада Абдуллаева.

Как сообщает Report, на заседании в связи с жалобой З.Гусейнова было рассмотрено конституционное дело касательно проверки соответствия решения Административно-экономической коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики от 15 декабря 2015 года Конституции и законам страны.

Пленум Конституционного суда выслушал доклад судьи по делу Р.Гваланде, представителя заявителя и органа-ответчика, и, расследовав материалы дела, принял решение.

В документе говорится, что решение Административно-экономической коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики от 15 декабря 2015 года по делу о ликвидации регистрационной карточки З.Гусейнова в отношении Бакинского городского территориального управления Службы государственного реестра недвижимого имущества при Госкомитете по вопросам имущества будет считаться потерявшим силу из-за несоответствия части I ст. 60 Конституции и ст. 91 и 96 Административно-процессуального кодекса.

Согласно решению, дело будет пересмотрено в установленное время и в установленном порядке в соответствии с административным и гражданско-процессуальным законодательствами Азербайджанской Республики.

Решение вступает в силу со дня подписания, является окончательным и не может быть аннулировано, изменено или же официально истолковано каким-либо органом или лицом.