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    Конгресс азербайджанцев Бенилюкса провел мероприятие посвященное трагедии 20 января

    Участники мероприятия почтили память шехидов с глубоким уважением и почтением

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Накануне конгресс азербайджанцев Бенилюкса провел мероприятие посвященное трагедии 20 января.

    Как передает Report, на мероприятии во главе с конгрессом азербайджанцев Европы, также приняли участие другие диаспорские организации, действующие в Нидерландах.

    Участники мероприятия почтили память шехидов с глубоким уважением и почтением.

    Было отмечено, что 20 января стал для азербайджанцев не только горьким и печальным днем, но и в то же время славным. 

    Выступившие подчеркнули, что независимое Азербайджанское государство существует сегодня благодаря шехидам. 

    Было отмечено, что конгресс азербайджанцев Бенилюкса должен представлять страну еще сильнее, а также проводить более эффективные действия в отношении врагов.

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