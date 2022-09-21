Конфисковано имущество полковника МНБ

Конфисковано имущество бывшего заместителя начальника Главного следственного управления ликвидированного Министерства национальной безопасности полковника Ясина Мамедова и его родственника.

Конфисковано имущество бывшего заместителя начальника Главного следственного управления ликвидированного Министерства национальной безопасности (МНБ) полковника Ясина Мамедова, оформленное на его имя и на имя его родственника.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.

Согласно приговору, в собственности Ясина Мамедова находилось имущество стоимостью 102 тыс. 200 манатов по адресу ул. Микаила Мушфига, 15/17 и стоимостью 104 тысячи 400 манатов по ул. Кероглу Рагимова, 2а.

В общей сложности конфисковано имущество на сумму 278 тысяч 600 манатов.