Командир Конвойного батальона пенитенциарной службы отстранен от должности

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сменился командир Конвойного батальона пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, временно исполняющий обязанности командира Конвойного батальона подполковник юстиции Азад Машанов освобожден от занимаемой должности.

На его место был назначен майор юстиции Ариф Мирзаев. А. Мирзаев временно будет исполнять обязанности командира Конвойного батальона.

Ранее он был начальником учреждения по отбыванию наказания участкового типа №9 пенитенциарной службы министерства юстиции, расположенного на территории Губинского района.

А. Машанов вновь занял пост в Охранном полку пенитенциарной службы министерства юстиции.

Отметим, что министерство юстиции и генпрокуратура распространили совместную информацию об аресте сотрудников Пенитенциарной службы. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, сбежали Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами.

В связи с этим министерство юстиции создало оперативный штаб, в содействии с правоохранительными органами были предприняты все меры по поимке сбежавших заключенных. Также были расследованы условия и причины, создавшие возможность для побега.

По предварительным результатам служебной проверки, за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей от органов юстиции были отстранены командир Конвойного батальона Пенитенциарной службы минюста, полковник-лейтенант юстиции Б. Абдуллаев и и.о. начальника батальонного штаба, майор юстиции Хикмет Садыгов.

По факту в следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 304.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК, создана следственная группа.

Из совершивших побег А. Агами был арестован, Э. Мамедов по прозвищу "Годжа" убит в ходе операции по его поимке.

Напомним, что в отношении Б. Абдуллаева были выдвинуты обвинения по статье 179 (присвоение) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. Насиминский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.