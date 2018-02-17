Клиника подала в суд на "Азерсу"

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ООО Atlas Medical Center подало в суд на ОАО "Азерсу".

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО потребовало ликвидации акта, дополнений в нему, и удаления с личного счета необоснованно насчитанного долга.

Суд принял постановление о частичном удовлетворении иска.

Недовольное постановлением ООО Atlas Medical Center подало апелляционную жалобу.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу, решение суда первой инстанции осталось неизменным.