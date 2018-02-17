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    Клиника подала в суд на "Азерсу"

    Суд принял решение о частичном удовлетворении иска

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ ООО Atlas Medical Center подало в суд на ОАО "Азерсу".

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ООО потребовало ликвидации акта, дополнений в нему, и удаления с личного счета необоснованно насчитанного долга.

    Суд принял постановление о частичном удовлетворении иска.

    Недовольное постановлением ООО Atlas Medical Center подало апелляционную жалобу.

    Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу, решение суда первой инстанции осталось неизменным.

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