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Казахстан выразил соболезнования семье убитого гражданина Азербайджана

​Казахстан выразил соболезнования семье убитого гражданина Азербайджан

© Report

Пресс-служба МИД Азербайджана распространила заявление.

В поступившем в Report заявлении говорится:

"Тело Гахрамана Ибрагимова, убитого 30 апреля сотрудниками береговой охраны пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана при задержании граждан Азербайджана, 5 мая с участием дипломатического представителя нашей страны было отправлено военным судном погранслужбы провинции Мангистау Комитета нацбезопасности с целью передачи азербайджанской стороне. Тело нашего гражданина будет передано военному судну Азербайджанской Республики в общих водах Каспийского моря.

Хотели бы отметить, что в ноте, поступившей из МИД Казахстана в МИД Азербайджана, выражается соболезнование семье гражданина Азербайджана Гахрамана Ибрагимова, потерявшего жизнь во время инцидента, а также отмечается, что казахстанская сторона всесторонне и объективно расследует инцидент и проинформирует о результатах".

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