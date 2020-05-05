Казахстан выразил соболезнования семье убитого гражданина Азербайджана

Пресс-служба МИД Азербайджана распространила заявление.
В поступившем в Report заявлении говорится:
"Тело Гахрамана Ибрагимова, убитого 30 апреля сотрудниками береговой охраны пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана при задержании граждан Азербайджана, 5 мая с участием дипломатического представителя нашей страны было отправлено военным судном погранслужбы провинции Мангистау Комитета нацбезопасности с целью передачи азербайджанской стороне. Тело нашего гражданина будет передано военному судну Азербайджанской Республики в общих водах Каспийского моря.
Хотели бы отметить, что в ноте, поступившей из МИД Казахстана в МИД Азербайджана, выражается соболезнование семье гражданина Азербайджана Гахрамана Ибрагимова, потерявшего жизнь во время инцидента, а также отмечается, что казахстанская сторона всесторонне и объективно расследует инцидент и проинформирует о результатах".