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Кадры с места крушения военного вертолета

Кадры с места крушения военного вертолета 30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.
Происшествия
30 ноября 2021 г. 17:03
Кадры с места крушения военного вертолета
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30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

Report распространил кадры с места происшествия.

В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль Генеральным прокурором.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоHelikopterin qəzaya uğradığı ərazinin görüntüləri - FOTOREPORTAJ

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