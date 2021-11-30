Кадры с места крушения военного вертолета

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.
Report распространил кадры с места происшествия.
В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.
По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль Генеральным прокурором.
Фото: Вугар Ханларов