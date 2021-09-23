К месту разлива рек в Балакене и Загатала привлечен вертолет

Операции по оцениванию, проведенные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, выявили, что в результате интенсивных дождей в реках Балакен, Катех, Мазым, Мухах и Тала поднялся уровень воды, произошли кратковременные наводнения и сели, затоплены некоторые частные дома, приусадебные участки, посевные территории и другие объекты в ряде жилых пунктов Балакена и Загаталы.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В целях устранения последствий от интенсивных осадков соответствующие силы МЧС, включая вертолет авиационного отряда совместно с представителями местных исполнительных органов привлечены к выполнению срочных и неотложных мероприятий по спасению, откачке воды и пр.