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К месту разлива рек в Балакене и Загатала привлечен вертолет

К месту разлива рек в Балакене и Загатала привлечен вертолет Операции по оцениванию, проведенные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, выявили, что в результате интенсивных дождей в реках Балакен, Катех, Мазым, Мухах и Тала поднялся уровень воды, произошли кратковременные наводнения и сели, за
Происшествия
23 сентября 2021 г. 15:07
К месту разлива рек в Балакене и Загатала привлечен вертолет

Операции по оцениванию, проведенные Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, выявили, что в результате интенсивных дождей в реках Балакен, Катех, Мазым, Мухах и Тала поднялся уровень воды, произошли кратковременные наводнения и сели, затоплены некоторые частные дома, приусадебные участки, посевные территории и другие объекты в ряде жилых пунктов Балакена и Загаталы.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В целях устранения последствий от интенсивных осадков соответствующие силы МЧС, включая вертолет авиационного отряда совместно с представителями местных исполнительных органов привлечены к выполнению срочных и неотложных мероприятий по спасению, откачке воды и пр.

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Версия на азербайджанском языке Balakən və Zaqatalada çaylar daşıb, əraziyə helikopter cəlb edilib

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