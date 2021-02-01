Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию

Судья Конституционного суда Судаба Гасанова ушла на пенсию.

Судья Конституционного суда Судаба Гасанова ушла на пенсию.

Как сообщает Report, 74-летняя судья была отправлена на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

В Конституционном суде подтвердили факт Report.

С.Гасанова родилась в 1947 году в Шарурском районе Нахчыванской Автономной Республики. Она занимала различные должности, в том числе в 1998-2000 годах была министром юстиции Азербайджана, в 2000-2005 годах - председателем Верховного суда. Решением Милли Меджлиса от 23 декабря 2005 года назначена судьей Конституционного суда.

Конституционный суд насчитывает 9 судей, предельный возраст их пребывания на службе - 70 лет. Судья Конституционного суда, достигший 70-летнего возраста, исполняет свои обязанности до назначения нового судьи Конституционного суда.

На пленарном заседании Милли Меджлиса 1 февраля был рассмотрен вопрос о назначении нового судьи Конституционного суда. Кандидатура Хумай Эльчин гызы Эфендиевой на должность судьи была вынесена на голосование и принята.

В связи с назначением на должность судьи Конституционного суда Х.Эфендиева принесла присягу на состоявшемся сегодня заседании парламента.