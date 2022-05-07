Из-за сильного ветра в Джалилабаде ряд сел остались без электричества

Из-за сильного ветра в Джалилабадском районе Азербайджана ряд сел остались без электричества.
Как сообщает аранское бюро Report, все еще бушует сильный ветер, начавшийся прошлой ночью в Джалилабадском районе.
На участке старой магистрали Алят-Астара, проходящей через территорию района, ветер с корнем вырвал четыре дерева.
Кроме того, повреждено электрохозяйство района. Так, в селах Мамедрзалы, Бойханлы, Гаракязымлы, Сарханлы, Кязымабад, Машлыг, Муган и Союдлу Джалилабадского района оборваны линии электропередач, из-за чего эти села остались без электричества.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии в эти села.