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Из-за сильного ветра в Джалилабаде ряд сел остались без электричества

Из-за сильного ветра в Джалилабаде ряд сел остались без электричества Из-за сильного ветра в Джалилабадском районе Азербайджана ряд сел остались без электричества.
Происшествия
7 мая 2022 г. 16:02
Из-за сильного ветра в Джалилабаде ряд сел остались без электричества

Из-за сильного ветра в Джалилабадском районе Азербайджана ряд сел остались без электричества.

Как сообщает аранское бюро Report, все еще бушует сильный ветер, начавшийся прошлой ночью в Джалилабадском районе.

На участке старой магистрали Алят-Астара, проходящей через территорию района, ветер с корнем вырвал четыре дерева.

Кроме того, повреждено электрохозяйство района. Так, в селах Мамедрзалы, Бойханлы, Гаракязымлы, Сарханлы, Кязымабад, Машлыг, Муган и Союдлу Джалилабадского района оборваны линии электропередач, из-за чего эти села остались без электричества.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии в эти села.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək Cəlilabadda fəsadlar törədib, bir sıra kəndlər işıqsız qalıb

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