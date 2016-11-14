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    Из-за ошибки женщины-водителя в Баку столкнулись 3 автомобиля - ВИДЕО

    Раненая госпитализирована в больницу на машине скорой помощи

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку из-за нарушения правил дорожного движения 31-летней женщиной-водителем столкнулись 3 автомобиля. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло на пересечении улиц Гусейна Сеидзаде и Джавадхана на территории 4 мкр-на в Насиминском районе.

    Согласно информации, Алиева Гюнай Физули гызы на автомобиле марки Hyunday, нарушив требование дорожного знака "Уступить дорогу", хотела продолжить движение. В это время автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Hyundai, а он в свою очередь врезался в автомобиль марки Nissan.

    В результате Г.Алиева получила телесное повреждение. Она была госпитализирована в больницу на машине скорой помощи.

    Автомобиль марки Mercedes получил повреждения. 

    На место аварии прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. 

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