Из-за ошибки женщины-водителя в Баку столкнулись 3 автомобиля - ВИДЕО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку из-за нарушения правил дорожного движения 31-летней женщиной-водителем столкнулись 3 автомобиля.

Как сообщает Report, ДТП произошло на пересечении улиц Гусейна Сеидзаде и Джавадхана на территории 4 мкр-на в Насиминском районе.

Согласно информации, Алиева Гюнай Физули гызы на автомобиле марки Hyunday, нарушив требование дорожного знака "Уступить дорогу", хотела продолжить движение. В это время автомобиль марки Mercedes столкнулся с автомобилем марки Hyundai, а он в свою очередь врезался в автомобиль марки Nissan.

В результате Г.Алиева получила телесное повреждение. Она была госпитализирована в больницу на машине скорой помощи.

Автомобиль марки Mercedes получил повреждения.

На место аварии прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы.