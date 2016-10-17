В Баку из-за дождей произошло 5 ДТП, некоторые автомобили вышли из строя

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня из-за непогоды в Баку произошло 5 ДТП.

Об этом Report сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в связи с неблагоприятными погодными условиями с 07:30 до 09:00 на центральных улицах и проспектах Баку наблюдалась высокая плотность транспорта.

При выезде из поселка Кешлы образовалась большая лужа сточных вод, которая стала причиной продолжительной пробки на проспекте Бабека. Некоторые автомобили вышли из строя.

Дорожная полиция усилила контроль на дорогах.

На данный момент пробки в основном отмечаются на улицах и проспектах, где наблюдается большое скопление воды из-за впадин.