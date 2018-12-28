Из России в Азербайджан экстрадирован обвиняемый в похищении человека

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции был задержан мужчина, находившийся в розыске по двум статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, находившийся в розыске по статьям 144 (похищение человека) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана Али Гусейнли был задержан на территории Российской Федерации.

А.Гусейнли экстрадирован в Азербайджан.