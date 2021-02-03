Из Европы депортированы еще 12 азербайджанцев

В последнее время причиной отказа от предоставления убежища ряду азербайджанцев является предоставление ими поддельных документов в европейские миграционные органы

Из Германии, Австрии и Нидерландов депортированы 12 незаконно проживающих там азербайджанцев.

Как передает европейское бюро Report, из них по 3 человека депортированы из Германии и Нидерландов, 6 – из Австрии. Среди депортированных из стран Европы гражданином России является 1 человек, а остальные – Азербайджана.

В последнее время причиной отказа от предоставления убежища ряду азербайджанцев является предоставление ими поддельных документов в европейские миграционные органы. При разбирательстве посредством запроса в соответствующие госорганы Азербайджана выявляется поддельность документов.

В то же время стало известно, что эти документы были получены у одного из фигурантов расследуемого в Германии дела о "торговле мигрантами".