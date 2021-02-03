О нас
Report Georgia
Аудио новости

Из Европы депортированы еще 12 азербайджанцев

Из Европы депортированы еще 12 азербайджанцев В последнее время причиной отказа от предоставления убежища ряду азербайджанцев является предоставление ими поддельных документов в европейские миграционные органы
Происшествия
3 февраля 2021 г. 12:20
Из Европы депортированы еще 12 азербайджанцев
0 : 00
0 : 00

Из Германии, Австрии и Нидерландов депортированы 12 незаконно проживающих там азербайджанцев.

Как передает европейское бюро Report, из них по 3 человека депортированы из Германии и Нидерландов, 6 – из Австрии. Среди депортированных из стран Европы гражданином России является 1 человек, а остальные – Азербайджана.

В последнее время причиной отказа от предоставления убежища ряду азербайджанцев является предоставление ими поддельных документов в европейские миграционные органы. При разбирательстве посредством запроса в соответствующие госорганы Азербайджана выявляется поддельность документов.

В то же время стало известно, что эти документы были получены у одного из фигурантов расследуемого в Германии дела о "торговле мигрантами".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropadan daha 12 azərbaycanlı deportasiya olunub

Новости партнеров

Другие новости из категории

Найдено тело одного из утонувших в Куре
Найдено тело одного из утонувших в Куре
3 февраля 2021 г. 13:23
Еще один солдат Внутренних войск, ставший шехидом в боях при Шуше
Еще один солдат Внутренних войск, ставший шехидом в боях при Шуше
3 февраля 2021 г. 13:08
МВД о побеге из больницы в Баку больных COVID-19
МВД о побеге из больницы в Баку больных COVID-19
3 февраля 2021 г. 11:53
В Саатлы оштрафовали организатора и гостей свадьбы
В Саатлы оштрафовали организатора и гостей свадьбы
3 февраля 2021 г. 10:52
Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта 
Глава МВД назначил начальника полиции Сумгайыта 
3 февраля 2021 г. 10:29
Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов
Глава Baku Steel Company обвиняется в присвоении 55 млн манатов
3 февраля 2021 г. 10:17
За год в Азербайджане изъято 1 672 фальшивые банкноты
За год в Азербайджане изъято 1 672 фальшивые банкноты
3 февраля 2021 г. 10:11
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший  
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший  
3 февраля 2021 г. 07:17
На Ясамале в квартире обнаружено тело пожилого мужчины
На Ясамале в квартире обнаружено тело пожилого мужчины
3 февраля 2021 г. 02:02
В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем с поддельными номерами
ФотоВ Баку арестован водитель, управлявший автомобилем с поддельными номерами
2 февраля 2021 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi