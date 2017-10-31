Из дома жителя Джалилабада украдено около 5 тыс. манатов - ФОТО

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Джалилабад. 31 октября. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошла кража.

Как передает аранское бюро Report, инцидент имел место в селе Шюкюрлю в квартире Абульфаса Шабиева.

По словам потерпевшего, после продажи скота со своего двора он положил около 5 тыс. манатов под кровать в спальной комнате на втором этаже. Утром, пожелав забрать деньги, он обнаружил, что их нет на месте. Из дома также были украдены драгоценности.

А. Шабиев отметил, что кража денег в день продажи скота свидетельствует о том, что воры были у него дома.

Джалилабадское районное отделение полиции уведомлено о факте.

Факт расследуется.