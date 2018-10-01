Иран нанес удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам в Сирии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.

По данным портала, ракетный удар был нанесен воздушно-космической дивизией КСИР, в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.