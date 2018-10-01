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    Иран нанес удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам в Сирии

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам ахвазского теракта и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.

    По данным портала, ракетный удар был нанесен воздушно-космической дивизией КСИР, в его результате ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

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