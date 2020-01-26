"Информации о массовом отравлении угарным газом не соответствуют действительности" - ОФИЦИАЛЬНО

25 января в социальных сетях сообщили о массовом отравлении угарным газом в один день более 40 человек в Баку. Затем со стороны определенных лиц были призывы пострадавшим пройти медосмотр в Клиническом медицинском центре № 1.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и производственного объединения "Азеригаз".

"Мы хотели бы сообщить, что распространенные новости от 25 января 2020 года в связи с массовым отравлением угарным газом, не соответствуют действительности. Видео было смонтировано, а показанные кадры сняты в разное время. Определенные люди распространяют ложную информацию, чтобы вызвать ажиотаж в обществе. Мы просим общественность не верить такой дезинформации. По любым вопросам, связанным с угарным газом, обратиться по горячей линии 103 и в Call-центр ПО "Азеригаз" - 104/185 ", - сказали в совместном заявлении Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и производственного объединения "Азеригаз".