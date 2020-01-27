Имела ли право дорожная полиция Бинагади покидать место несения службы?

В последние дни в соцсетях распространились утверждения, что сотрудники дорожной полиции в Бинагадинском районе Баку покинули место несения службы в погоне за водителем.

Как сообщил Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев, в связи с этим было проведено разбирательство.

Выяснилось, что в ночные часы сотрудники Бинагадинского районного отдела государственной дорожной полиции приказали остановиться водителю автомобиля Mercedes, нарушившего правила дорожного движения. Но водитель продолжил движение в направлении поселка Сулутепе, не выполнив требования сотрудников дорожной полиции.

В соответствии с законом автомобиль был остановлен, водитель Э.Ибрагимли находился в нетрезвом состоянии, в связи с чем он был привлечен к ответственности по статье 333.1 Кодекса об административных проступков АР, автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.

Также выяснилось, что водитель подстрекал жителей двора на конфликт с сотрудниками ГДП, чтобы избежать ответственности, но сотрудники полиции проявили решимость и выполнили свои обязанности в соответствии с законодательством.