Ильхам Алиев: Азербайджан как член ПАСЕ продолжает вклад в положительные процессы развития

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 1 марта президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта.

Как сообщает Report, поздравив Педро Аграмунта с избранием на пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы, глава государства расценил его визит в Азербайджан вскоре после избрания на новую должность как хороший показатель нашего сотрудничества. Подчеркнув, что наше полноправное сотрудничество с организацией охватывает 15-летнюю историю, президент Ильхам Алиев отметил продолжающийся вклад Азербайджана как члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы в положительные процессы развития. Глава государства также выразил уверенность в том, что отныне наше партнерство будет продвигаться к новому уровню развития.

Выразив удовлетворение визитом в Баку, президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подчеркнул, что один из первых зарубежных визитов после избрания на этот пост он совершил в Азербайджан. Он сказал, что наша страна имеет для него особое значение. Педро Аграмунт отметил важность обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в период, когда весь мир, в частности Европа, столкнулись с различными вызовами, и подчеркнул значимость Азербайджана с точки зрения решения некоторых проблем.

На встрече было отмечено наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения отношений между Азербайджаном и Советом Европы на основе принципов взаимного доверия и уважения, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с развитием сотрудничества.