ИГИЛ казнила боевика из Сумгаита - ФОТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ ИГИЛ казнила боевика Сираджа Азери, являющегося жителем города Сумгаит Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Timeturk, в последнее время внутри группировки ИГИЛ наблюдаются протесты против преступлений против мусульман. Чтобы предотвратить подобные протесты, ИГИЛ устраивает фальшивые суды, и казнит этих боевиков по обвинению в "шпионаже в пользу зарубежных стран".

В сообщении сказано, что Сирадж Азери также был казнен по такому "обвинению".

Согласно информации, он раньше воевал в составе вооруженных формирований Афганистана.

Напомним, что на прошлой неделе ИГИЛ казнила двух боевиков по обвинению в "шпионаже" в пользу Главного управления разведки России. Оба они были гражданами Казахстана.