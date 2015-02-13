​Ходатайство об освобождении Ламии Гулиевой отклонено

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде был рассмотрен апелляционный протест заместителя генпрокурора, государственного советника юстиции II степени Намика Аскерова, поданный на приговор Хатаинского районного суда от 06.08.2010 года об осуждении отбывающей наказание в 4-м исправительном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции Ламии Гулиевой по ст. 317.2 УК.

Как сообщает Report, судебный процесс прошел под председательством судьи Гадима Бабаева.

На процессе адвокат Л.Гулиевой Фахраддин Мехтиев выступил с ходатайством об изменении избранной в отношении Л.Гулиевой меры наказания.

Адвокат пострадавшей по делу Айсель Агаевой Суджаддин Гаджибалаев не возразил изменению приговора о содержании под стражей.

Ходатайство адвоката Л.Гулиевой не было удовлетворено.

В своем выступлении Л.Гулиева заявила, что раскаивается в содеянном и желает выйти на свободу.

В зал суда принесли также ребенка Л.Гулиевой.

Очередное заседание суда пройдет 20 февраля.

Отметим, что Л.Гулиева лишена свободы по ст. 120 (предумышленное убийство) УК. Она вместе с бывшим женихом Вугаром Алиевым обвиняются в убийстве в 2003 году сына бывшего главы ИВ Шемкирского района Аслана Асланова - Руслана. По приговору суда по тяжким преступлениям В.Алиев получил пожизненное наказание, а Л.Гулиеву приговорили к 10-ти годам лишения свободы.

В 2010 году в отношении Л.Гулиевой возбудили уголовное дело по ст. 317 (нарушение внутреннего распорядка в исправительных учреждениях и следственных изоляторах), после чего срок ее заключения был продлен еще на пять с половиной лет.

Отметим, что поданный прокуратурой протест связан с последним уголовным делом Л.Гулиевой.



