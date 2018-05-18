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    Гражданин Ирана задержан при попытке вывоза из Азербайджана 10 шотландских котят

    © dsx.gov.az

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Задержан гражданин Ирана, пытавшийся нарушить государственную границу Азербайджана.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, 17 мая была предотвращена попытка нарушения государственной границы.

    На служебной территории Горадизского пограничного отряда пограничный наряд задержал человека, пытавшегося нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Исламской Республики Иран. При осмотре территории, где задержали правонарушителя, была обнаружена коробка с 10-ю котятами шотландской породы.

    Было установлено, что правонарушителем является гражданин Ирана Мима Фархад Какавенд 1983 г.р., который контрабандным путем вывозил котят для продажи в Иране.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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