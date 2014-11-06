 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гражданин Грузии подозревается в совершении убийства в Баку

    Об этом сообщили в Сабунчинском районном управлении полиции

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло убийство. Как сообщили Report в Сабунчинском районном управлении полиции (РУП), Юсифов Шамо Низами оглу был убит в поселке Бакиханова неизвестным лицом.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского РУП и отделения полиции № 13, был задержан подозреваемый в совершении данного преступления 17-летний Чобанов Сархан Ильтизам оглу. Подозреваемый является гражданином Грузии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi