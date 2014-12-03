Гражданин Азербайджана задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве директора завода Coca-Cola

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 28-летний гражданин Азербайджана Денис Чхитаури и ранее судимый за убийство 46-летний Вячеслав Финогенов задержаны сегодня в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве генерального директора завода Coca-Cola Дмитрия Сошнева. Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 28 ноября Чхитаури и Финогенов назначили встречу Д.Сошневу в районе гаражей, расположенных на территории Фрунзенского района, где Финогенов совершил убийство потерпевшего, выстрелив в него из самодельного огнестрельного оружия. Затем подозреваемые завладели денежными средствами Сошнева в размере около 150 тыc. руб., а также документами на его автомобиль BMW, который намеревались продать за 1 млн. рублей", - сообщили в СК.

В настоящее время следователями на основании показаний задержанных обнаружено тело предпринимателя. Решается вопрос об аресте соучастников и предъявлении им обвинения.

37-летний Дмитрий Сошнев пропал утром 28 ноября. Об его исчезновении в полицию заявили родственники.