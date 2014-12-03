Гражданин Азербайджана задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве директора завода Coca-Cola

По версии следствия, 28 ноября Чхитаури и Финогенов назначили встречу Д.Сошневу в районе гаражей, расположенных на территории Фрунзенского района, где Финогенов совершил убийство потерпевшего, выстрелив в него из самодельного огнестрельного оружия. Затем подозреваемые завладели денежными средствами Сошнева в размере около 150 тыc. руб., а также документами на его автомобиль BMW, который намеревались продать за 1 млн. рублей", - сообщили в СК.
В настоящее время следователями на основании показаний задержанных обнаружено тело предпринимателя. Решается вопрос об аресте соучастников и предъявлении им обвинения.
37-летний Дмитрий Сошнев пропал утром 28 ноября. Об его исчезновении в полицию заявили родственники.
News DepartmentАвтор новости
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