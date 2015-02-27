​Гражданин Азербайджана ранил жителя Левашинского района

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 25 февраля 2015 года в селе Леваши Левашинского района, в кафе, в ходе распития спиртных напитков, возник скандал между 48-летним жителем г. Закаталы Республики Азербайджан и 44-летним жителем с. Кутиша Левашинского района.

Как передает Report, в ходе конфликта, гражданин соседнего государства нанёс своему оппоненту проникающее ножевое ранение в область грудной клетки. Пострадавший помещён в больницу с.Леваши.

Полицейскими отдела МВД России по Левашинскому району подозреваемый в совершении данного преступления задержан и доставлен в отдел полиции, где он сознался в содеянном. С места происшествия изъят нож.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Левашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.111 ч.2 УК РФ.