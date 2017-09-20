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    Гражданин Азербайджана попытался незаконно проникнуть на территорию России, спрятавшись в багажнике

    Суд привлек нарушителя к административной ответственности© riabir.ru

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана попытался незаконно проникнуть на территорию России, спрятавшись в багажном отсеке машины.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел в Брянской области России.

    18 сентября на территории стационарного контрольного поста "Красный камень" пограничники остановили российский автомобиль. При осмотре транспорта в его багажнике сотрудники ведомства обнаружили гражданина Азербайджана. Он пытался въехать в страну нелегально.

    Злынковский районный суд привлек нарушителя к административной ответственности.

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