Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана подал иск против Центробанка из-за решения о девальвации. Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №1 гражданин Сарван Керимов подал иск против Центробанка о возмещении нанесенного ущерба.

Он выдвинул требование о возмещении ответчиком нанесенного ему в ночь с 20 по 21 февраля ущерба в размере 13 423 долларов США и 4 000 долларов США в качестве компенсации за моральный ущерб, то есть в общем 17 000 долларов США.

Бакинский административно-экономический суд №1 отклонил иск.

Недовольный решением гражданин подал апелляционную жалобу на решение Бакинского административно-экономического суда №1. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что по решению правления Центробанка от 21 февраля 2015 года курс 1 доллара США определился на уровне 1,05 манатов, тем самым азербайджанский манат обесценился на 33,4%.