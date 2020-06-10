​Гражданам приходят фейковые SMS от имени МВД

На мобильные телефоны многих граждан Азербайджана от имени Министерства внутренних дел Азербайджана поступают фейковые предупреждения о штрафе в размере 100 манатов.

Как сообщает Report, в SMS пользователю сообщают, что он "заблокирован" за неоднократный доступ к порнографическим сайтам, пропагандирующим элементы педофилии, насилия и гомосексуализма.

Также для "выхода из блока" требуется уплата штрафа в размере 100 манатов, для оплаты которого указывается адрес кошелька в платежной системе E-pul.az.

В тексте SMS содержится также угроза о возбуждении уголовного дела в случае неуплаты штрафа.

Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эхсан Захидов сообщил Report, что подобные случаи мошенничества наблюдались и несколько лет назад:

"Тогда было проведено соответствующее расследование, виновные были разоблачены и наказаны в предусмотренном законом порядке. Если подобные случаи происходят и сейчас, необходимо в официальном порядке обратиться в правоохранительные органы, и вопрос будет рассмотрен", - сказал Э.Захидов, призвав граждан быть внимательными.

Report связался с отделом обслуживания клиентов проекта E-pul. В организации отметили, что это вирус, распространяемый в различных браузерах, и он не имеет ничего общего с платежной системой, а указанный кошелек с номером недоступен и по нему невозможно как-либо произвести оплату.