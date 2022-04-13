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ГПС: Контрабандисты бежали, бросив мешки с наркотиками

ГПС: Контрабандисты бежали, бросив мешки с наркотиками Азербайджанские пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух для задержания контрабандистов.
Происшествия
13 апреля 2022 г. 11:41
ГПС: Контрабандисты бежали, бросив мешки с наркотиками

Азербайджанские пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух для задержания контрабандистов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

11 апреля в 22:50 на территории заставы пограничного отряда "Гёйтепе" вблизи села Абдинли Ярдымлинского района были замечены неизвестные лица, двигавшиеся в сторону государственной границы со стороны Ирана.

Когда пограннаряд приказал остановиться и сделал предупредительный выстрел в воздух, нарушители границы бросили имеющуюся при них контрабанду и скрылись, воспользовавшись особенностями рельефа и темным временем суток.

В результате проведенных розыскных мероприятий в брошенных на территории двух мешках были обнаружены и изъяты 16 кг 820 гр наркотических средств (8 кг 280 гр героина, 8 кг 480 гр марихуаны, 0,60 гр метамфетамина) и 3189 единиц психотропного вещества "метадон-40".

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNarkotik qaçaqmalçıları əmrə tabe olmayıb, sərhədçilər xəbərdarlıq atəşi açıb

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