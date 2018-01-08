Государственная дорожная полиция обратилась к юридическим и физическим лицам

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В связи с предоставлением информации о пользователях транспортными средствами Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к юридическим и физическим лицам.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в последнее время некоторые водители высказывают на интернет-сайтах и в социальных сетях различные мнения по поводу электронных протоколов об административных нарушениях, составленных с помощью специальных технических средств, оснащенных функциями фото и видео-регистрации, а также в связи с трудностями, возникшими в оплате штрафов в банках, непринятии в банках оплаты или сложностях в оплате в связи с составлением в один и тот же день нескольких протоколов.

В этой связи Главное управление дорожной полиции МВД доводит до внимания владельцев транспортных средств, что согласно требованиям закона "О дорожном движении", при прохождении госрегистрации или перерегистрации физические лица должны предоставить адрес, по которому прописаны, адрес фактического проживания, номер мобильного телефона и, при наличии, электронный адрес, а также номер водительского удостоверения. Юридические лица должны предоставить в орган госрегистрации соответствующие данные лица, которому доверено управлять транспортным средством, и при смене данных, обновить их в течение одного дня.

"К сожалению, некоторых юридические и физические лица не обеспечивают своевременное обновление указанных данных, в связи с чем невозможно официально выслать нарушителям составленные в отношении них электронные документы по почте и вынести решения по составленным протоколам. Эти протоколы предоставляются в официальном порядке водителям транспортных средств в момент задержания и в этот же день выносятся решения по выданным протоколам. Понятное дело, что в подобной ситуации лицо, нарушившее правила большее количество раз, вынуждено выплачивать штрафы в большем размере. В связи с вышеуказанным, а также для предотвращения потери времени при предоставлении соответствующих документов при задержании транспортного средства, дорожная полиция призывает владельцев транспортных средств в течение дня после смены вышеназванных сведений уведомлять о том по почте региональные регистрационно-экзаменационные отделения и отделения техосмотра, или обратиться посредством формы "Онлайн-обращения" на сайте Главного управления дорожной полиции www.dyp.gov.az”.