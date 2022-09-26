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Государственная дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с Днем памяти

Государственная дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с Днем памяти Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с Днем памяти.
Происшествия
26 сентября 2022 г. 12:32
Государственная дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с Днем памяти

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с Днем памяти.

Как сообщил Report главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, в этот день граждане в основном будут пользоваться дорогами, ведущими ко Второй аллее почетного захоронения, Аллее шехидов и Нагорному парку.

"Как известно, 27 сентября в стране отмечается День памяти шехидов Отечественной войны. Мы чтим память наших шехидов с чувством глубокой благодарности! Просим граждан при посещении Аллеи шехидов отдавать предпочтение общественному транспорту, так как парковочные места в указанных направлениях ограничены и не исключаются заторы".

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