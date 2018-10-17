Госпогранслужба пресекла попытку иностранцев пресечь границу Азербайджана с поддельными паспортами

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба в последние дни предотвратила пересечение границы Азербайджана 7-ю иностранными гражданами с поддельными документами.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 7 октября возникло подозрение в частичной подделке паспортов у прибывших в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Шаржа-Баку гражданина Бангладеш Ахмеда Мохаммада Масума 1998 г.р. и Моксу Мохаммада Муминура 1999 г.р, которые они предъявили пограничному наряду, подозрение нашло подтверждение в ходе лабораторной проверки.

8 октября на пропускном пункте "Шихлы" госграницы были задержаны направлявшиеся из Азербайджанской Республики в Грузию граждане Пакистана Ашраф Мухаммад 1985 г.р. и Ахмед Билал 2003 г.р. из-за поддельной греческой визы в паспортах и поддельной шенгенской визы Дании в паспорте Ахмада Мухаммада.

В ГПС сообщили, что 9 октября была обнаружена поддельная канадская виза в паспорте, предъявленная пограничному наряду гражданином Индии Гурпреетом Сингхом 1998 г.р., вылетающему рейсом Баку-Стамбул из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В тот же день в Международном аэропорту Гейдар Алиев были выявлены поддельные итальянский паспорт, итальянское удостоверение личности и водительские права, предъявленные пограничному наряду гражданином Ирана Абеди Иманом 1990 г.р. при попытке транзита рейсом Тегеран-Баку-Лондон.

14 октября в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выявлен поддельный паспорт, предъявленный пограничному наряду, прибывшим рейсом Шаржа-Баку гражданином Италии Мшаинешом Ахмадом 1961 г.р., при досмотре при нем был обнаружен также сирийский паспорт, принадлежащий лицу, не имеющему гражданства Сирии.

В отношении задержанных были приняты соответствующие меры.