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Госкомитет прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой

Госкомитет прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой.
Происшествия
29 октября 2021 г. 18:33
Госкомитет прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой.

Пресс-секретарь Государственного комитета Теймур Марданоглу в заявлении Report сказал, что в связи с данным фактом начато расследование.

"В связи с этим Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей направил официальное обращение в комиссию по защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Имишлинского района, а также в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. Уже начаты расследования и ведется работа с соответствующими структурами".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi 11 yaşlı qızın uşaq dünyaya gətirməsi ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib

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