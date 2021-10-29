Госкомитет прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей прокомментировал информацию о рождении ребенка 11-летней девочкой.

Пресс-секретарь Государственного комитета Теймур Марданоглу в заявлении Report сказал, что в связи с данным фактом начато расследование.

"В связи с этим Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей направил официальное обращение в комиссию по защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Имишлинского района, а также в Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. Уже начаты расследования и ведется работа с соответствующими структурами".