Госкомиссия: Тело азербайджанского солдата было взято армянской стороной

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Тело солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Парвиз оглу Джалилбейли, самовольно покинувшего место службы после совершения преступления, было взято армянской стороной".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с соответствующими международными структурами в связи с возвращением тела солдата Азербайджанской стороне.

Официальный представитель комиссии добавил, что в ближайшие дни общественности будет сделано заявление по этому вопросу.