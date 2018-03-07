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    Главы Беларуси и Кыргызстана направили президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    В Республике Беларусь с глубокой скорбью воспринято трагическое известие о пожаре в Республиканском наркологическом центре города Баку, повлекшем человеческие жертвы.

    От имени белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

    Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков также направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о пожаре в Республиканском наркологическом центре в городе Баку, повлекшем многочисленные жертвы.

    Прошу передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания выздоровления всем пострадавшим в результате пожара".

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